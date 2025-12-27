El presidente centroafricano, Touadéra, busca un polémico tercer mandato en las elecciones

Bangui, 27 dic (EFE).- La República Centroafricana (RCA) celebra este domingo unas elecciones generales en las que el presidente, Faustin-Archange Touadéra, busca un polémico tercer mandato en un país que sufre violencia de grupos armados y cuenta con el apoyo de mercenarios rusos y una fuerza de paz de la ONU (MINUSCA).

Unos 2,4 millones de electores -de una población de cerca de 5,5 millones- están llamados a las urnas en unos 6.700 centros para unas elecciones cuádruples (presidenciales, legislativas, locales y regionales) que definirán el futuro del país, uno de los más pobres del mundo pese a sus notables recursos naturales, como petróleo, diamantes, oro o uranio.

Los centros de votación abrirán de las 06:00 a las 18:00 hora local (de 05:00 a 17:00 GMT).

Siete candidatos compiten por la presidencia, entre ellos Touadéra y los ex primeros ministros Anicet-Georges Dologuélé y Henri-Marie Dondra.

El candidato que obtenga más del 50 % de los votos será elegido en la primera vuelta, de lo contrario, habrá una segunda ronda.

En el poder desde 2016, Touadéra, de 68 años, podrá presentarse a las elecciones tras impulsar el controvertido referéndum de 2023, boicoteado por la oposición, en el que se aprobó un cambio de la Constitución que amplió la duración del mandato presidencial de cinco a siete años y eliminó el límite de dos mandatos presidenciales.

Empleo joven

El empleo juvenil se ha convertido en un tema central de la campaña electoral en un país que afronta desempleo estructural.

“Hemos reclutado jóvenes en el Ejército, cuyo número ha aumentado de 5.000 en 2016 a 23.000 en la actualidad. También se han integrado en la función pública. Esto aún no es suficiente, pero propongo que continuemos este esfuerzo, porque París no se construyó en un día”, dijo Touadéra en un mitin.

El mandatario, que llegó al poder en plena guerra civil, ha logrado reducir la inestabilidad a pesar de las disputas entre grupos armados y el Gobierno, apoyado por mercenarios rusos del Grupo Wagner y la MINUSCA, pero ha advertido de que los avances son frágiles.

Touadéra también ha impulsado cierto desarrollo económico, visible en la construcción de nuevas carreteras y autopistas, aunque el Banco Mundial aún ve la economía nacional «estancada».

Sus dos principales adversarios son Dologuélé y Dondra, a quienes el Tribunal Constitucional dio permiso para participar el pasado 14 de noviembre, una demora criticada por la oposición, que ha tenido problemas para hacer campaña fuera de la capital, Bangui, por carecer de transporte aéreo.

Dologuélé, de 68 años y candidato de la Unión para la Renovación Centroafricana (URCA), promete el resurgimiento del sector privado.

“Mi plan para reconstruir una República Centroafricana dañada busca proporcionar empleos decentes y formación de calidad para que los jóvenes sean competitivos en el mercado laboral. Esto implica necesariamente el surgimiento de un sector privado dinámico”, declaró a EFE el aspirante, apoyado por la principal plataforma de oposición, el Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución (BRDC), que boicotea los comicios.

Por su parte, Dondra, de 59 años y del partido Unidad Republicana (UNIR), se ha comprometido a «movilizar diversos sectores prometedores para convertir a los jóvenes en un verdadero motor de cambio y creación de empleo”, aseguró.

La Autoridad Electoral Nacional (ANE) tiene el respaldo logístico de la MINUSCA para el transporte de material electoral a través de su flota aérea: «El equipo sensible ya ha sido recibido y, hasta la fecha, nada puede obstaculizar la organización de las elecciones”, dijo a EFE su portavoz, Bodman Zitongo.

Estas elecciones, supervisadas por misiones internacionales como la de la Unión Africana, serán una prueba para la ANE, que por primera vez en décadas organiza elecciones locales.

El observador de la sociedad civil Steve Bendo Ndeni anticipó a EFE que estos comicios “no serán fáciles”, pues «los votantes no están suficientemente informados”.

Conflicto armado

Las elecciones se celebran en un contexto de tensión, sobre todo en el norte del país, en la frontera con Sudán, donde grupos rebeldes han reportado enfrentamientos con los mercenarios del Grupo Wagner.

«El Gobierno tiene la situación bajo control en todo el país» y «cualquier posible fuente de tensión será neutralizada», aseguró a EFE el ministro centroafricano de Defensa, Claude Rameau Bireau.

Desde finales de 2012, la RCA ha vivido una guerra civil intermitente que ha dejado miles de muertos y cientos de miles de desplazados. Y pese a varios acuerdos de paz y procesos de diálogo, la violencia no ha desaparecido por completo. EFE

