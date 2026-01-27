El presidente checo acusa al ministro de Exteriores de intentar chantajearlo

Praga, 27 ene (EFE).- El presidente checo, Petr Pavel, acusó este martes al ministro de Asuntos Exteriores, Petr Macinka, de intentar chantajearlo para que nombre como responsable de Medio Ambiente a un negacionista del cambio climático acusado de publicar hace años mensajes racistas y filonazis.

«Considero que las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Petr Macinka, en los mensajes de texto que recibí (…) constituyen un intento de chantaje. Considero que tales acciones son inadmisibles y completamente inaceptables en nuestras condiciones democráticas», declaró Pavel en rueda de prensa.

Pavel se refirió así a unos mensajes de texto amenazadores que, asegura, uno de sus asesores recibió de Macinka.

«El presidente tendrá paz si pone a Turek como ministro del Medio Ambiente. Si no lo hace, quemaré los puentes de tal forma que quedará registrado en la historia de la politología como un caso de cohabitación extrema», se lee en unos de esos mensajes, que el jefe del Estado ha subido a la red social X.

En esas capturas de pantalla se apunta que el ministro de Exteriores dice que «se enfrenta a una decisión irreversible sobre cómo proceder con el presidente» y luego le amenaza con una campaña en medios de prensa internacionales y entre políticos europeos.

Macinka reaccionó a las palabras del presidente diciendo que notificará a la OTAN que será el primer ministro, Andrej Babis, quien represente al país en la próxima cumbre de la Alianza Atlántica y no el jefe del Estado, como es habitual.

«Mañana comunicaré al secretario general de la OTAN que nuestro presidente no se mueve en el marco de la Constitución y que en la próxima cumbre de la Alianza Atlántica de julio el presidente no debería ser jefe de la delegación», dijo Macinka en rueda de prensa.

El presidente Pavel se ha negado a nombrar ministro de Medio Ambiente a Filip Turek, un crítico con la Unión Europea que niega el cambio climático y que está envuelto en un escándalo por antiguos mensajes en las redes sociales de contenido racista, homófobo y filonazi.

Turek es miembro de Motoristas, un partido cuya principal argumento es negarse a la prohibición de los motores de explosión en la Unión Europea para limitar el cambio climático.

Esta formación es parte del tripartito del que forma parte también el ultranacionalista SPD y el populista ANO, del primer ministro Babis.

En sus mensajes, el ministro de Exteriores asegura contar con el apoyo de Babis y del Gobierno.

En un mensaje en X, Pavel aseguró que si ese apoyo es cierto, demostraría que cuestiones críticas de política exterior y de seguridad se han convertido en rehenes de intereses personales.

El jefe del Estado advirtió hoy de que este conflicto puede «dañar la imagen y la credibilidad de la República Checa en el extranjero».

Pavel y el Gobierno tuvieron ya ayer un desencuentro cuando varios miembros del Ejecutivo no acudieron a una reunión convocada por Presidencia para consensuar la postura checa en temas de actualidad internacional. EFE

