El presidente checo nombrará a Babis primer ministro sólo si aclara conflicto de intereses

Praga, 4 dic (EFE).- El presidente de República Checa, Petr Pavel, advirtió este jueves de que solo nombrará primer ministro al populista Andrej Babis si aclara el conflicto de intereses surgido por la propiedad de la mayor empresa agroindustrial del país, condición que considera imprescindible para evitar una crisis institucional.

«Supongo que en los próximos días sabremos cómo pretende resolver el conflicto de intereses», declaró el presidente, que dio a Babis hasta «finales de esta semana» para aclarar la situación, según dijo al canal público CT24.

«Conoce exactamente los plazos y las condiciones para su cumplimiento» y «está dispuesto a cumplirlos», afirmó asimismo el jefe de Estado, que aseguró mantener un «contacto regular» con el líder populista, propietario en solitario de un importante holding privado que no cotiza en bolsa.

El jefe de Estado considera que nombrar a Babis al frente del Ejecutivo checo sin las debidas garantías supondría abrir la puerta a una crisis institucional, «instaurando un estado inconstitucional», por lo que ha pedido al magnate una declaración pública antes de oficializar su nombramiento.

Babis ha dicho en el pasado que no está dispuesto a vender su holding, que emplea a unas 30.000 personas y factura anualmente unos 10.000 millones de euros.

El magnate, que ya fue primer ministro entre 2017 y 2021, ganó las elecciones legislativas de octubre, aunque sin mayoría para gobernar en solitario, de forma que cerró un acuerdo de coalición con los partidos ultraderechistas y eurocríticos SPD y Motoristé, con los que controla 108 de los 200 escaños en el Parlamento.

Una coalición sobre la que el jefe de Estado ha mostrado ciertas dudas, ya que va a implicar un giro en las políticas con respecto a la coalición de centro derecha saliente, como es el cese de la ayuda directa a Ucrania o las críticas a la política climática de la Unión Europea (UE).

La prensa checa especula sobre un posible traspaso de las acciones de la empresa de Babis a su hija, Viviane, o que renuncie a recibir subvenciones públicas del Estado checo o la UE.

El presidente Pavel ya dispone del nombre de todos los candidatos a ministro, e inició el pasado viernes las rondas de consultas con ellos.

Aún queda por aclararse qué pasará con el candidato a encabezar el Ministerio de Medio Ambiente, para el que el partido ‘Motoristé’ propuso a su presidente honorífico, el antiguo eurodiputado Filip Turek, envuelto en un escándalo por antiguos mensajes en las redes sociales de contenido racista, homófobo y filonazi.

La policía checa ha abierto incluso una investigación por sospecha de incitación al odio debido a esos mensajes.

El presidente Pavel ha dicho este jueves que es «improbable» que Turek sea nombrado ministro, tras aducir criterios de «moralidad y ética». EFE

