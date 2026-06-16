El presidente chino garantiza su respaldo al líder de Birmania

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El mandatario chino, Xi Jinping, afirmó este martes que respalda la defensa de la soberanía de Birmania durante una reunión en Pekín con su nuevo presidente y anterior líder de la junta militar, Min Aung Hlaing, informó la prensa estatal.

China es un socio importante de este vecino del sudeste asiático, que se encuentra diplomáticamente aislado desde el golpe militar de 2021 en el que Min Aung Hlaing, entonces jefe de las Fuerzas Armadas, derrocó al gobierno civil electo de la nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.

Pekín se ha erigido como un actor clave en la guerra civil que se desencadenó tras esa toma del poder, según analistas.

China apoyó especialmente unas controvertidas elecciones a inicios de este año que aseguraron la victoria del bando promilitar y llevaron a Min Aung Hlaing a ejercer oficialmente la presidencia, al excluir al partido de Aung San Suu Kyi, quien está detenida desde el golpe.

Xi Jinping aseguró este martes que China «apoya plenamente» a Birmania en la defensa de su soberanía y su integridad territorial, según la cadena oficial CCTV.

«Pekín apoya al nuevo gobierno en sus esfuerzos por encontrar un equilibrio justo entre desarrollo y seguridad, con el fin de trazar una vía de desarrollo adaptada a sus condiciones nacionales y que cuente con el apoyo de la población», dijo Xi a Min Aung Hlaing.

Esta visita se produce en un momento en que las relaciones entre ambos socios se han deteriorado en los últimos años debido a la proliferación de centros de estafas en línea a lo largo de las zonas fronterizas, que reclutan y se dirigen a ciudadanos chinos en el marco de fraudes lucrativos con criptomonedas.

El líder chino afirmó que ambos países deben continuar «luchando sin descanso» contra el ciberengaño, los juegos de azar en línea y el tráfico de drogas.

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