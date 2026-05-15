El presidente chino Xi Jinping visistará EEUU en otoño invitado por Trump

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Redacción internacional, 15 may (EFE).- El presidente de China, Xi Jinping, hará en otoño una visita a Estados Unidos por invitación de su colega estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes el ministro chino de Exteriores, Wang Yi.

Wang habló con los medios de comunicación locales al término de la visita de dos días de Trump a Pekín, según informó la agencia china Xinhua.

«Por invitación del presidente Trump, el presidente Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos este otoño. Ambas partes deben colaborar para preparar minuciosamente los encuentros entre los dos jefes de Estado, crear un ambiente propicio y lograr mayores avances», dijo el ministro chino.

Según Wang, los dos jefes de Estado acordaron además «mantener un contacto estrecho mediante reuniones, llamadas telefónicas e intercambio de cartas», de acuerdo con Xinhua.

El ministro chino de Exteriores dijo que, durante la visita que concluyó este viernes y que calificó de «histórica», Xi y Trump «mantuvieron una comunicación franca, profunda, constructiva y estratégica sobre temas clave relacionados con las relaciones entre China y Estados Unidos, así como con la paz y el desarrollo mundiales», en un momento en que «el mundo atraviesa rápidos cambios y se encuentra en una nueva encrucijada».

El presidente estadounidense concluyó este viernes una visita de dos días a Pekín con el objetivo de buscar la estabilidad entre las dos grandes potencias mundiales, un viaje marcado por las disrupciones económicas de la guerra de Irán.

El encuentro entre ambos estuvo marcado por la sintonía y Trump calificó este viernes su visita de Estado a China de «muy exitosa», según Xinhua, y volvió a presentar a Xi como un «viejo amigo» con el que mantiene una «buena relación».

La escenificación de cercanía tuvo su punto álgido en Zhongnanhai, el complejo del Partido Comunista Chino, donde ambos pasearon entre árboles antiguos y rosales antes de una reunión en formato reducido, con Trump elogiando las flores del complejo y Xi prometiendo enviarle semillas para la Rosaleda de la Casa Blanca. EFE

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