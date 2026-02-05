El presidente congoleño abordó con Rubio el avance del acuerdo de paz en el este de RDC

2 minutos

Nairobi, 5 feb (EFE).- El presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, se reunió en Washington con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, con quien abordó el «avance» del acuerdo de paz firmado el pasado diciembre en esa ciudad para acabar con el conflicto en el este del país africano.

Según informó esta madrugada la Presidencia congoleña, Tshisekedi y Rubio celebraron este miércoles una «sesión de trabajo» en la capital estadounidense.

«Abordaron principalmente el avance de los compromisos adquiridos en virtud del Acuerdo de Paz de Washington, la alianza estratégica entre la RDC y los Estados Unidos de América, y el compromiso mutuo de promover la paz, la estabilidad y el desarrollo económico en la RDC, salvaguardando al mismo tiempo su soberanía e integridad territorial», explicó la Presidencia en un comunicado.

De acuerdo con el Departamento de Estado, Rubio y Tshisekedi conversaron sobre «el avance en la implementación del Acuerdo de Asociación Estratégica entre Estados Unidos y la RDC, firmado el 4 de diciembre de 2025, incluyendo las oportunidades de inversión estadounidense en toda la RDC».

También trataron «la situación en el este de la RDC, el compromiso de Estados Unidos de garantizar el pleno cumplimiento de los Acuerdos de Washington y la implementación del Memorando de Entendimiento del 4 de diciembre sobre una alianza de seguridad ampliada con la RDC», agregó el Departamento de Estado en una nota oficial.

El pasado 4 de diciembre, Tshisekedi y el presidente ruandés, Paul Kagame, firmaron en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, para atajar el conflicto en el este de la RDC, agravado desde el año pasado por la ofensiva del poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que cuenta con apoyo de Ruanda, según la ONU y varios países occidentales.

Desde entonces, Kinsasa y Kigali se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de paz.

Esta firma en Washington se suma a los esfuerzos de mediación de Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que en noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

pa/ah