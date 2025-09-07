El presidente de Angola, jefe de turno de la UA, denuncia el «verdadero genocidio» de Gaza

2 minutos

Nairobi, 7 sep (EFE).- El presidente de Angola, João Lourenço, cuyo país ejerce la presidencia de turno de la Unión Africana (UA), denunció este domingo el «verdadero genocidio» que, en su opinión, Israel está cometiendo en la Franja de Gaza.

«Desde esta plataforma, aprovechamos la oportunidad para decirle al pueblo palestino que, en este difícil momento que atraviesan y que se enfrentan a un verdadero genocidio, el mundo no es indiferente a su sufrimiento», afirmó Lourenço en la apertura de la segunda cumbre entre África y la Comunidad del Caribe (Caricom) en Adís Abeba.

«Nos solidarizamos con su causa, la lucha por la creación del Estado de Palestina, para que ambos pueblos, palestino y judío, puedan vivir en paz y armonía, desarrollando relaciones de amistad y cooperación económica», agregó el mandatario en la capital etíope.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la campaña militar que lleva adelante Israel sobre la Franja de Gaza desde los ataques perpetrado por la organización islamista Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

La Unión Africana ha condenado en el pasado la ofensiva militar de Israel en Gaza, si bien no ha llegado a describir oficialmente la situación como un genocidio.

No obstante, varios países africanos han apoyado la iniciativa de Sudáfrica, que a finales de diciembre de 2023 acusó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de la ONU, de presuntos crímenes de genocidio cometidos en Gaza. EFE

