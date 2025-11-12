El presidente de Argelia indulta al escritor argelino-francés Boualem Sansal

1 minuto

Argel, 12 nov (EFE).- El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, decretó el indulto este miércoles para el escritor argelino-francés Boualem Sansal, condenado en marzo a cinco años de prisión y que tensó aún más las delicadas relaciones con Francia.

La Presidencia argelina confirmó, mediante un comunicado, que recibió «favorablemente» la solicitud por parte de su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, quien pidió el «gesto humanitario» de la liberación de Sansal, detenido en noviembre de 2024 y condenado por atentar contra la unidad y la economía nacionales, entre otros cargos. EFE

lz-lfp/jgb