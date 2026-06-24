El presidente de Argelia prevé una «nueva etapa» de relaciones «sólidas» con España

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Túnez, 24 jun (EFE).- El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebún, aseguró este miércoles que su país avanza hacia «una nueva etapa» en su vínculo con España, en la que prevé unas relaciones bilaterales más «sólidas», después de haber atravesado una larga crisis diplomática que comenzó en 2022, por el apoyo del Gobierno español al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Las declaraciones de Tebún se produjeron durante su visita a la Feria Internacional de Argel -que comenzó el 22 de junio y concluye el 27-, centrada en la industria multisectorial y el comercio, con España como país invitado de honor, representado por decenas de empresas que exponen sus productos.

Aunque la crisis diplomática comenzó a suavizare a finales de 2023, con la vuelta del embajador español a Argel, fue el pasado marzo -con la visita del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares- cuando las partes ratificaron su intención de normalizar y reforzar sus vínculos.

Entonces, Tebún transmitió a Albares su decisión de reactivar el Tratado de Amistad entre ambos países, firmado en 2002 y suspendido desde octubre de 2022, a consecuencia de la ruptura total de relaciones.

Fue la primera visita de un líder de Exteriores español a Argelia desde el comienzo de la crisis y la segunda de un alto cargo, después de que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajara al país el pasado octubre, con una agenda centrada en la migración.

Tres meses después de la visita de Albares, el mandatario argelino ratificó el restablecimiento de vínculos con España en todos los ámbitos, especialmente en el económico, y destacó que «es hora de avanzar hacia la etapa de producción con socios españoles».

Además, destacó la «necesidad» de que la Unión Europea (UE) «abra el campo al mercado argelino», y mencionó a España como ejemplo de la confianza que el país norteafricano ofrece en este ámbito.

Este martes, el ministro de Comercio Exterior y Promoción de Exportaciones de Argelia, Kamel Rezig, recibió al embajador español, Ramiro Fernández Bachiller, para abordar «las vías y medios para reforzar la cooperación bilateral» respecto al intercambio comercial y asociaciones económicas.

Las partes acordaron «acelerar» la restitución del Consejo Empresarial Conjunto argelino-español y reactivar sus actividades, con el fin de disponer de un marco institucional permanente que reúna a empresarios y operadores económicos de ambos países, un paso «importante» dentro del restablecimiento total de relaciones. EFE

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