El presidente de Bangladés dimite a mitad de mandato alegando incapacidad física y mental

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Daca, 24 jul (EFE).- El presidente de Bangladés, Mohammed Shahabuddin, antiguo aliado de la depuesta primera ministra Sheikh Hasina, dimitió este viernes, cuando había cumplido poco más de la mitad de su mandato de cinco años, alegando graves problemas de salud, confirmó su oficina.

El secretario de prensa de la Presidencia, Sarwar Alam, informó en un comunicado de que Shahabuddin entregó su carta de dimisión al presidente del Parlamento, Hafiz Uddin Ahmed, alrededor de las 17.00 hora local (11.00 GMT).

Ahmed confirmó posteriormente, durante una rueda de prensa en el complejo parlamentario, que había recibido la misiva y que asumía provisionalmente la jefatura del Estado.

«El presidente ha dimitido hoy. He aceptado su renuncia y he asumido las funciones de presidente de conformidad con el artículo 54 de la Constitución», declaró Ahmed.

El presidente del Parlamento había regresado horas antes de Tailandia, donde recibía tratamiento médico, después de adelantar dos días su regreso, previsto inicialmente para el 26 de julio.

En la carta dirigida a Ahmed, Shahabuddin afirmó que padecía graves enfermedades, entre ellas una cardiopatía, hipertensión, diabetes y complicaciones renales, y recordó que había sido sometido a una operación de baipás coronario, según Alam.

«Recientemente, durante un examen médico, me diagnosticaron una enfermedad llamada neuropatía autonómica. Debido a ella, en ocasiones pierdo el conocimiento momentáneamente», afirmó Shahabuddin en la carta, de acuerdo con el portavoz.

«Debido a la incapacidad física y mental causada por estas enfermedades, no me es posible desempeñar las funciones de un cargo constitucional tan importante como la Presidencia. Necesito tratamiento médico a largo plazo», agregó.

La dimisión se produjo un día después de que el diario bangladesí The Daily Star informara de que Shahabuddin había conversado por teléfono con Hasina durante una visita a Londres en mayo.

«Los servicios de inteligencia tuvieron posteriormente conocimiento de la conversación, tras lo cual se transmitió al presidente un mensaje en el que se le sugería que dimitiera”, publicó el periódico, que citó fuentes anónimas.

El ministro del Interior, Salahuddin Ahmed, negó el jueves ante la prensa que el Gobierno hubiera presionado a Shahabuddin para que abandonara el cargo.

Shahabuddin fue elegido presidente en abril de 2023 para un mandato de cinco años, cuando Hasina todavía se encontraba en el poder.

Los estudiantes que encabezaron las protestas masivas que obligaron a Hasina a dimitir y huir a la India en agosto de 2024 exigían desde entonces la salida del presidente.

Pese a esas demandas, Shahabuddin se había mantenido en el cargo con el respaldo de varios partidos políticos, incluido el gobernante Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), que había defendido su continuidad para preservar el orden constitucional. EFE

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