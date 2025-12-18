El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, retira la subvención a los combustibles

La Paz, 17 dic (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este miércoles el retiro de la subvención de los combustibles en Bolivia y declaró la «emergencia económica, financiera, energética y social porque, según dijo, su país no podía seguir funcionando «con normas de los últimos 20 años».

En un mensaje televisado, Paz anunció un decreto que calificó como una «decisión histórica de salvataje de la patria» que permitirá «actuar rápido, coordinar al Estado y tomar acciones firmes para estabilizar la economía, proteger a las familias bolivianas y crecer produciendo».

«Hemos tomado una decisión central, proteger el bolsillo del pueblo y dar certidumbre en la energía y en los combustibles, con precios claros y con abastecimiento garantizado», manifestó el mandatario, que tomó juramento el pasado 8 de noviembre en un contexto de crisis económica.

Según el gobernante, «los bolivianos saben que nos tenemos que sincerar con los hidrocarburos», por lo que con la publicación del citado decreto, indicó que «se anunciarán los nuevos precios de los hidrocarburos».

En Bolivia, el litro de diésel y gasolina se vende a un precio subvencionado que ronda los 0,53 dólares, que se mantuvo estable hace más de 20 años y que anualmente representa un costo al Estado de más de 2.000 millones de dólares.

Tras el anuncio de Paz, se informó que la gasolina especial costará 6,96 bolivianos por litro, equivalente a un dólar; la gasolina premium a 11 bolivianos (1,58 dólares); el litro de diésel a 9,80 bolivianos (1,40 dólares); la gasolina de aviación a 10,57 bolivianos (1,51 dólares), el jet fuel a 10,74 bolivianos (1,54 dólares).

Entretanto, el precio de la garrafa o bombona de gas se mantendrá en 22,50 bolivianos (3,23 dólares).

El país afronta desde 2024 problemas de abastecimiento de gasolina y diésel, pues en los últimos meses fueron recurrentes las filas de vehículos en las gasolineras, incluso de varios kilómetros, un problema que es menos constante desde que Paz llegó a la Presidencia.

Junto al levantamiento de la subvención, el gobernante anunció otra serie de medidas económicas, como el retiro del diésel de la lista de sustancias controladas para facilitar su importación y «asegurar abastecimiento continuo para el transporte, la producción, la agroindustria y los sectores estratégicos para el país». EFE

