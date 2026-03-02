El presidente de Bolivia dice que hubo «un sabotaje» al combustible en el país

La Paz, 2 mar (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, dijo este lunes que «hubo un sabotaje» al combustible por la distribución de gasolina de mala calidad y anunció medidas para garantizar la «soberanía energética» y defender los intereses de los bolivianos.

En un mensaje grabado junto a otras autoridades de Gobierno y militares, Paz ratificó que el problema con la gasolina en mal estado «no fue un error técnico» ni «impericia».

«Fue un acto deliberado de sabotaje, fue parte de un esquema interno que esta gestión comenzó a detectar desde el primer día, un plan sistemático de desestabilizar al Gobierno», afirmó Paz.

Señaló que esos actos irregulares son impulsados «por estructuras organizadas que no dudan en dañar al país con tal de proteger sus negocios, su impunidad».

Ante ese entorno «de sabotaje», el presidente boliviano anunció algunas medidas como el resguardo militar de todas las plantas estratégicas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

«Hemos activado el resguardo en nuestras plantas estratégicas con el apoyo firme de nuestras Fuerzas Armadas, estamos actuando en la defensa de la patria, de los intereses de todos los bolivianos y bolivianas, este resguardo es a su vez en la defensa de los buenos trabajadores de YPFB para defender a nuestras empresas de la mafia y de la corrupción», sostuvo Paz.

Indicó que esta protección servirá para garantizar «la cadena de producción y distribución de la gasolina» y para «cortar de raíz cualquier intento de sabotaje técnico o administrativo».

Paz anunció además que desde este martes comenzará «la incorporación nacional de aditivos estabilizantes, antioxidantes que evitan la degradación de la gasolina y que a su vez limpian inyectores, eliminan residuos y mejoran el rendimiento del motor».

Según el gobernante, es una «mejora técnica de vanguardia», lo que no implica aumento de precios del combustible.

Finalmente, Paz informó de que se fortaleció el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (Srec) para que los afectados con la gasolina en mal estado puedan registrarse con datos de otros sistemas de identificación y de registro de vehículos para «avanzar en compensaciones justas y rápidas».

Los transportistas de distintas regiones del país salieron a las calles desde hace varias semanas en protesta por el mal estado del combustible, algo que el Gobierno ha admitido y que, aseguró, se trata de un problema «heredado» de la anterior gestión, aunque matizó que no ocurrió en todo el país.

La estatal petrolera informó de que se hallaron residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento, lo que generó el desbalance en la composición del combustible.

Por su parte, el Ministerio de Hidrocarburos activó desde este mes un seguro solidario gestionado por YPFB para reparar al 100 % los daños producidos por el combustible en mal estado.

El Gobierno boliviano retiró en diciembre la subvención a los combustibles que rigió durante más de dos décadas, por lo que el litro de gasolina especial pasó de costar 0,53 dólares a un dólar, y el precio de la gasolina premium subió de 1 a 1,58 dólares. EFE

