El presidente de Bolivia promulga la ley para la selección de nuevos vocales electorales

La Paz, 3 dic (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este miércoles la ley para la selección de los vocales electorales que en la víspera fue sancionada por la Cámara de Senadores tras el consenso que hubo entre los grupos políticos del Legislativo.

«Vamos a asegurar que los vocales puedan entrar en funciones dentro del tiempo previsto y garantizar la preparación del proceso electoral subnacional de marzo de 2026, como nos comprometimos desde el Ejecutivo», dijo Paz en un mensaje grabado.

El jefe de Estado mencionó que la norma prevé que la designación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los vocales de los nueve tribunales departamentales se base en los criterios de «honradez, probidad, mérito, competencia y experiencia».

Paz destacó que el TSE es la «piedra angular» del proceso democrático, por lo que su funcionamiento debe ser «constante» y aseguró que el Ejecutivo va a fortalecer «toda acción» que esté encaminada a fortalecer la institucionalidad de Bolivia.

Seis de los siete vocales electorales nacionales cesarán el próximo 19 de diciembre, a excepción del vocal Gustavo Ávila, quien fue designado en el cargo en abril del año pasado por el expresidente Luis Arce (2020-2025).

Los vocales cesantes fueron posesionados a finales de 2019 y, según la ley boliviana, su mandato es por seis años y no pueden ser reelectos.

El presidente Paz destacó el trabajo que realizaron los vocales que en unos días culminarán su mandato y que, a la cabeza del presidente interino del TSE, Oscar Hassenteufel, administraron el reciente proceso de las elecciones nacionales que, por primera vez, tuvo una segunda vuelta.

La Ley de Régimen Excepcional Transitorio para Elecciones de los Nuevos Vocales consta de 12 fases que deberán realizarse en un máximo de 15 días hasta la aprobación de un informe final en el pleno del Legislativo.

Una de las principales modificaciones es que el procedimiento simplifica los pasos, entre ellos la realización de los exámenes oral y escrito, además de la certificación o apostilla de los títulos que los postulantes hayan obtenido en el exterior.

Asimismo, la norma establece los tiempos para que las Asambleas Legislativas departamentales seleccionen las postulaciones que posteriormente pasarán a evaluación en la Cámara de Diputados.

La designación de las nuevas autoridades electorales servirá para la administración del proceso de las elecciones regionales, previstas para el 22 de marzo del próximo año, en las que se elegirán alrededor de 5.000 autoridades locales, entre gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales. EFE

