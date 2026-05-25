El presidente de Bolivia reducirá a la mitad su salario y el de sus ministros

1 minuto

La PAz, 25 may (EFE).- El presidente boliviano, Rodrigo Paz, anunció este lunes que reducirá su salario y el de sus ministros a la mitad como parte de un «esfuerzo y compromiso» con el país, al inicio de la cuarta semana de protestas y bloqueos de carreteras por parte de sindicatos campesinos que piden su renuncia.

«Este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario al 50 %», aseguró Paz durante la conmemoración de los 217 años de la gesta libertaria de Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial en el sur del país.

Paz mencionó que esa decisión no afectará a «otras áreas ni a profesionales», puesto que la intención no es «perjudicar» a esos trabajadores, sino buscar que «los mejores» permanezcan en el servicio público.

Hasta antes de esta decisión, el mandatario boliviano percibía una remuneración de 24.978 bolivianos (3.617 dólares), mientras que ningún otro funcionario podía ganar más que el presidente. Con la reducción, el salario presidencial será de alrededor de 12.489 bolivianos (1.808 dólares). EFE

grb/gb/lss

(Foto) (Vídeo)