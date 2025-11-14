El presidente de Bolivia se despide de Azkargorta y le dice que «fue un gran boliviano»

La Paz, 14 nov (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, se despidió este viernes del técnico español Xabier Azkargorta, a quien le dijo «que fue un gran boliviano» y que «lo dio todo por la patria», además le pidió que proteja a la Selección boliviana de fútbol y al país.

«Profe, gracias por todo. Eres un gran boliviano; lo has dado todo por la patria», publicó Paz en su cuenta de X.

«Dios te bendiga y te tenga, desde el cielo, mirando y protegiendo a nuestra Selección y a nuestra querida patria, que tanto compartimos. Gracias, profe Azkargorta», expresó el mandatario boliviano.

Más temprano, autoridades de Gobierno, expresidentes, actores deportivos y la población expresaron su pesar por el fallecimiento de Azkargorta, el entrenador español que clasificó por primera vez a la selección boliviana de fútbol a un Mundial, el de Estados Unidos 94.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, dio sus condolencias a la familia del «hombre que nos dio una alegría grande» al clasificar al Mundial, ya que las dos participaciones previas (1930 y 1950) habían sido por invitación.

El expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) dijo que «se fue un grande» y expresó que Azkargorta fue «un ejemplo de coherencia» al decir que «se juega como se vive».

«La Selección del 93-94 bajo su batuta, nos hizo creer. Unidad, una bandera de todos, orgullo. Fue un amigo a quien admiré», publicó Mesa en sus redes sociales.

Los clubes Bolívar, The Strongest y Oriente Petrolero, además de jugadores de esa Selección mundialista como el capitán Carlos Borja y el portero Carlos Leonel Trucco, también despidieron con pesar al seleccionador español.

Azkargorta, el director técnico de la histórica selección boliviana de fútbol que llegó al Mundial de 1994, falleció este viernes a sus 72 años en la región oriental de Santa Cruz, producto de una afección cardíaca que sufría desde hace tiempo, informaron fuentes allegadas a él. EFE

