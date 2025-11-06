El presidente de Camerún acusa a la oposición de «perturbar» la paz tras ser investido

3 minutos

Nairobi, 6 nov (EFE).- El presidente de Camerún, Paul Biya, el jefe de Estado más viejo del mundo a sus 92 años, acusó este jueves a la oposición de «perturbar» la paz del país, después de jurar el cargo para un nuevo mandato de siete años tras ser declarado vencedor de las polémicas elecciones del pasado 12 de octubre.

«Quiero elogiar el compromiso de la mayoría del pueblo camerunés con la paz y la convivencia, que se vio perturbada por los disturbios que se produjeron tras la votación debido a la actitud de algunos políticos irresponsables», afirmó Biya en su discurso de investidura en la sede de la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento) en la capital, Yaundé.

«Esto dio lugar a incendios, destrucción de bienes públicos y privados, ataques contra las fuerzas del orden y pérdidas de vida humana», añadió, al subrayar que «la situación ha podido ser controlada gracias a la valentía (…) de las fuerzas de defensa y seguridad».

Biya hizo así una referencia velada al exministro y candidato opositor Issa Tchiroma Bakary, que se proclamó vencedor dos días después de las elecciones, si bien finalmente obtuvo un 35,19 % del sufragio, y cuyos simpatizantes protagonizaron protestas y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad.

El pasado 26 de octubre, el gobernador de la región del Litoral, Samuel Ivaha Diboua, confirmó que cuatro personas murieron y varios miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos durante las protestas en Duala (oeste), capital económica del país.

Asimismo, al día siguiente, en la misma jornada en que se anunciaron los resultados, Bakary denunció que se estaban produciendo disparos contra civiles reunidos frente a su domicilio en Garoua (norte), unos hechos que, según el político, causaron la muerte de al menos dos civiles.

Biya juró el cargo ante los aplausos de los parlamentarios después de obtener un 53,66 % de los sufragios en los comicios, según los resultados oficiales anunciados por el Consejo Constitucional, cuyas decisiones no admiten apelaciones.

El dirigente, que puede seguir concurriendo tras una polémica reforma constitucional impulsada en 2008 para eliminar el límite de mandatos presidenciales, es actualmente el presidente más anciano del mundo y el segundo con más tiempo en el poder, sólo por detrás de su homólogo ecuatoguineano, Teodoro Obiang.

Además de Biya, otros once candidatos compitieron en los comicios que se vieron ensombrecidos, sin embargo, por la ausencia del principal rival de Biya, el líder opositor Maurice Kamto, cuya candidatura fue rechazada por la comisión electoral (ELECAM). EFE

lbg/pa/alf

(foto)(vídeo)