El presidente de Cataluña inicia su visita a México para asistir a la FIL de Guadalajara

Ciudad de México, 29 de nov (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, inició este sábado una visita a México, que le llevará a Guadalajara para participar en la Feria Internacional del Libro (FIL), y en la que buscará reforzar relaciones institucionales con el país norteamericano y participará en un acto con familiares de exiliados republicanos.

Illa comenzó el viaje en Ciudad de México con una visita, poco después de aterrizar, al Orfeó Català de Mèxic, una entidad fundada en 1906 por catalanes residentes en la ciudad con el objetivo de promover la cultura catalana.

Mañana domingo, el presidente de Cataluña participará en un acto de memoria, en la Casa del Risco, junto a allegados de exiliados y catalanes residentes en el país, con la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del expresidente mexicano Lázaro Cárdenas (1934-1940), que fue quien promovió la acogida de republicanos españoles.

El lunes, se desplazará a Guadalajara, en el oeste de México, donde se reunirá con el gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemus, antes de inaugurar el espacio de Cataluña en la FIL, ya que Barcelona es la invitada especial.

La FIL de Guadalajara, la mayor feria del libro del mundo en español, será escenario de 3.000 actividades para todo tipo de públicos, albergará 800 escritores y escritoras, provenientes de 34 países y 20 lenguas y espera la asistencia de alrededor de 900.000 personas.

Illa permanecerá un segundo día en la capital de Jalisco, que aprovechará para mantener encuentros con empresarios del sector editorial catalán y con el Centro de Análisis de Datos y Supercómputo de la Universidad de Guadalajara.

Asimismo, tiene previsto reunirse con el escritor Eduardo Mendoza y con el cantautor Joan Manuel Serrat, que participan en la feria literaria.

De vuelta a Ciudad de México, el día 3 de diciembre, participará en un encuentro empresarial organizado por las cámaras de comercio de Barcelona y de España y, posteriormente, ofrecerá un discurso ante el Senado de México.

Por último, el jueves, antes de regresar a Barcelona, pronunciará una conferencia en la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), la más grande de Latinoamérica. EFE

