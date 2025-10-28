El presidente de Colombia llega a Riad y se reúne con el príncipe heredero de Arabia Saudí

(Actualiza con declaraciones de Petro)

Bogotá, 28 oct (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este martes a Riad para participar en la novena edición del foro económico ‘Futuro de las Inversiones’ (FII, por sus siglas en inglés), donde se reunió con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, informó Presidencia.

«El encuentro marca un paso importante en la consolidación de las relaciones bilaterales y en la proyección internacional de Colombia hacia el mundo», señaló el despacho presidencial en redes sociales.

El mandatario destacó en X que, tras esta cita, «se abren inmensas posibilidades de inversión y comercio para Colombia y Arabia Saudita, pues son economías complementarias y no competitivas entre sí».

«Puedo decir que el pueblo árabe me ama por mi transparencia frente a Palestina», agregó Petro, uno de los líderes globales más comprometidos con la causa palestina.

En la capital saudí, agregó Presidencia, el jefe de Estado colombiano «liderará (una) agenda para impulsar el crecimiento sostenible en la cumbre FII», conocida informalmente como el ‘Davos del Desierto’, que este año se celebra bajo el lema ‘La clave de la prosperidad: abrir nuevas fronteras de crecimiento’.

Riad es la primera escala de la nueva gira del mandatario por Oriente Medio, que se extenderá hasta el 4 de noviembre e incluirá visitas a Egipto y Catar.

Este último país alberga actualmente los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país.

Las conversaciones se iniciaron formalmente en septiembre en Doha con un acuerdo que contempla una etapa inicial de «construcción de confianza» y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios donde opera ese grupo.

El mandatario ya había realizado en febrero de este año un recorrido similar por Oriente Medio, cuando participó en la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y viajó luego a Catar para fortalecer las relaciones diplomáticas y avanzar en acuerdos estratégicos sobre comercio y transición energética.

A su regreso, Petro presidirá en la ciudad caribeña de Santa Marta la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE), que se celebrará el 9 y 10 de noviembre. EFE

csr/rf