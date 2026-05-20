El presidente de Corea del Sur, ante la huelga en Samsung: «Debe haber ciertos límites»

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Seúl, 20 may (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, dijo este miércoles que las acciones sindicales deben mantenerse dentro de «ciertos límites», ante una huelga de 18 días en Samsung Electronics cuyo inicio está previsto el jueves después de que fracasaran las negociaciones con el principal sindicato.

«Es positivo que ciertos sindicatos defiendan sus intereses mediante su derecho a la acción colectiva, pero debe haber ciertos límites», expresó Lee en una reunión del Gabinete, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.

El mandatario añadió que el derecho a la huelga no debe ejercerse de manera que cause «graves perjuicios» a terceros.

Las declaraciones de Lee siguen a un comunicado de la oficina presidencial, que lamentó fracaso de las negociaciones y pidió a las partes hacer «todos los esfuerzos» para evitar un paro que podría suponer pérdidas de miles de millones de euros para la economía del país asiático.

El principal sindicato y la dirección de Samsung Electronics han mantenido conversaciones mediadas por el Gobierno sobre las bonificaciones por rendimiento que fracasaron este miércoles, y está previsto que hasta 50.000 trabajadores abandonen sus puestos de trabajo hasta el 7 de junio.

En medio de la gran dependencia de Corea del Sur de las exportaciones de semiconductores, las autoridades han advertido de que considerarán todas las medidas posibles, incluyendo suspender la huelga para minimizar los efectos potenciales a la economía en virtud de una legislación raramente utilizada, y la puesta en marcha de un arbitraje de emergencia. EFE

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