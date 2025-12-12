El presidente de Costa Rica recorre en El Salvador la megacárcel Cecot para pandilleros

San Salvador, 12 dic (EFE).- El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, recorrió este viernes el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel salvadoreña para pandilleros y símbolo de la «guerra» del Gobierno del presidente Nayib Bukele contra estas bandas.

Chaves se convierte así en el primer mandatario en visitar la cárcel de máxima seguridad, a la que también han llegado la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, la exministra de Seguridad del Gobierno argentino de Javier Milei, Patricia Bullrich, y funcionarios de otros países.

El presidente costarricense estuvo acompañado por los ministros salvadoreños de Seguridad, Gustavo Villatoro, de Defensa, René Francis Merino, y por el director del Cecot -cuyo nombre no es revelado por seguridad-.

Chaves aseguró el lunes, en un mensaje en su cuenta en X, que el presidente Bukele lo acompañaría en su visita al Cecot, pero en lugar del mandatario salvadoreño acudieron sus ministros, según se observa en el material audiovisual compartido por la Presidencia.

Chaves recorrió algunos pabellones del Cecot ante la mirada de los reclusos.

En el Cecot, ubicado en una zona aislada y árida en la localidad central de Tecoluca, a más de 75 kilómetros de la capital San Salvador, se encuentra recluidos líderes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.

También estuvieron detenidos más de 200 migrantes venezolanos expulsados desde Estados Unidos.

Con el recorrido en esta prisión, Chaves concluye su visita oficial a El Salvador, que inició el jueves e incluyó una reunión privada con el presidente Bukele y la firma de una «alianza histórica» entre ambas naciones centroamericanas para combatir el crimen organizado.

Además, los presidentes invitaron a los demás Gobiernos de la región a sumarse a la iniciativa denominada ‘Escudo de las Américas».

La llegada de Chaves a El Salvador se da más de un año después de que Bukele visitara Costa Rica, el 12 de noviembre de 2024, y, entre otras actividades, recorriera la principal cárcel de ese país, conocida como ‘La Reforma’, y alertara de «síntomas» de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador.

Bukele recordó, en una conferencia de prensa, que durante su Gobierno se construyó la cárcel más grande de Latinoamérica, con capacidad para 40.000 reclusos, con un «costo bajísimo» de 115 millones de dólares y diseñada por el propio Gobierno.

Posteriormente, Costa Rica anunció la construcción de una cárcel con capacidad para 5.000 reclusos -cuya construcción aún no comienza- inspirada en la infraestructura salvadoreña, la cual se pretende que esté terminada a mediados de 2026. EFE

