El presidente de Cuba denuncia la última lista de sanciones de EEUU contra la isla

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La Habana, 4 jun (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este jueves la última «lista ilegítima de sanciones» en la que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a dirigentes, organizaciones y empresas cubanas.

Díaz-Canel también calificó de «amenazadoras» las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Cuba.

«El presidente de EE.UU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones», escribió el mandatario cubano en las redes sociales.

Asimismo afirmó que las sanciones de Washington a la isla «están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos». EFE

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