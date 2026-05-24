El presidente de Ecuador anuncia la ampliación del sistema del Metro de Quito

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Quito, 24 may (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este domingo la ampliación del sistema del Metro de Quito, que por el momento tiene una sola línea y que opera el Municipio, entidad que también había avanzado sobre su intención de extender el servicio, inicialmente, en la zona norte.

En su informe a la nación ante la Asamblea Nacional (Parlamento), al cumplir el primer año de su reelección hasta el año 2029, Noboa se refirió ,entre otros temas sobre infraestructura, a la ampliación del Metro de Quito «por nuestra propia mano», que iniciará «en este período», dijo.

La capital «merece tener transporte público de primer nivel», comentó el jefe de Estado sin más detalles.

Posterior al informe a la nación, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, sostuvo que Noboa «va a realizar esta ampliación de un tramo más, y después vendrán dos más del Metro de Quito».

«Sabemos que si esperamos a la planificación del alcalde de Quito (el opositor correísta Pabel Muñoz), nunca vamos a poder continuar con este tema de movilidad que es tan importante», comentó sin tampoco ofrecer más detalles sobre el pronunciamiento de Noboa.

El pasado 13 de enero, la empresa pública metropolitana Metro de Quito informó de que adjudicó a la española Técnica y Proyectos S.A. (Typsa) la consultoría para los estudios definitivos de la extensión del metro hacia el norte de la capital ecuatoriana, tras cumplir dos años de operaciones de la primera fase del sistema, construida por la también española Acciona.

Muñoz destacó entonces que la adjudicación marcaba el avance concreto de una aspiración de pobladores del norte, desde El Labrador hasta La Ofelia.

Ese mismo día, Muñoz se refirió a la ya anunciada calificación positiva de 80 millones de dólares por parte del directorio del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para financiar parte de esta extensión.

Y aprovechó para reiterar el pedido formal al Gobierno de cubrir entre el 50 % o el 60 % del costo de la obra, «tal como lo ofreció el presidente Daniel Noboa durante la sesión solemne por la Fundación de Quito en diciembre de 2024».

El Municipio -dijo entonces- está listo para asumir el porcentaje restante.

Sin embargo, aclaró que aún habían requisitos que dependían exclusivamente del Gobierno Nacional para que la ampliación pueda concretarse.

Se necesita, por ejemplo, el aval soberano del Ministerio de Economía y Finanzas para acceder la financiación internacional y la emisión de la Licencia Ambiental por parte del Ministerio del Ambiente.

El Metro de Quito, en cuya obra se invirtieron 2.107 millones de dólares, recorre ahora 38 kilómetros desde El Labrador, una zona cercana a donde antes funcionaba el aeropuerto internacional (centro-norte) hasta Quitumbe (sur), con quince paradas, en un recorrido de 34 minutos entre la primera y última parada. EFE

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