El presidente de Ecuador cambia a seis ministros tras la derrota en su referéndum

Quito, 18 nov (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cambió a seis ministros de su gabinete tras la derrota que sufrió el pasado domingo en el referéndum, en el que los ecuatorianos rechazaron todas sus propuestas, entre ellas la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna.

Entre los ministros que dejaron sus cargos están Zaida Rovira (Gobierno), Ivonne Núñez (Trabajo), Alegría Crespo (Educación), Jimmy Martín (Salud), Danilo Palacios (Agricultura) y Harold Burbano (Desarrollo Humano), según anunció este martes la Presidencia en un comunicado.

Sin embargo, Rovira y Burbano seguirán en el Gobierno designados en los ministerios de Desarrollo Humano y Trabajo, respectivamente, como parte de este reajuste en el gabinete de Noboa.

Noboa designó como ministro de Gobierno a Álvaro Rosero y dejó el Ministerio de Salud temporalmente en manos de la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, tras la salida de Jimmy Martín.

En reemplazo de Danilo Palacios en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Noboa designó a Juan Carlos Vega, quien fue su ministro de Economía entre noviembre de 2023 y febrero de 2025. En el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar reemplazará a Crespo.

Asimismo, Noboa agradeció a Jorge Carrillo, que estaba en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), y en su lugar designó a Carolina Lozano.

La Presidencia apuntó que los nombramientos buscan fortalecer la gestión del Gobierno para atender las necesidades del país.

Por otra parte, la portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, anunció en su cuenta de la red social X que también dejaba el cargo.

«Fue un honor ser su portavoz. Lo dije la primera vez que me dirigí al país y lo reitero hoy, disfruté cada momento y creo vehementemente que uno debe amar lo que hace, más aún cuando sirve al país», dijo Jaramillo.

Horas después, la Presidencia también confirmó que dejaba su cargo el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Édgar Lama, y que se había iniciado «el proceso para la incorporación de un nuevo titular».

Además, se oficializó la salida de los gobernadores (representantes del Gobierno) en las provincias de Guayas y Los Ríos, las más afectadas por la ola de violencia sin precedentes que se registra en el país.

La oxigenación del gabinete se dio después de que Noboa sufriera su primera gran derrota en las urnas en las que el pueblo también rechazó las cuestiones para instalar bases militares extranjeras en Ecuador, de quitarle la financiación pública a los partidos políticos y de reducir de 151 a 73 el número de integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento). EFE

