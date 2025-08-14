The Swiss voice in the world since 1935

El presidente de Ecuador designa a embajadores en Alemania, Australia, Marruecos y Panamá

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Quito, 14 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó a nuevos embajadores en Alemania, Australia, Marruecos y Panamá, entre ellos figuras de la política, de la comunicación y un diplomático de carrera.

El economista Vicente Albornoz, quien tiene un espacio diario en un medio de comunicación sobre temas relativos a economía, ha recibido el beneplácito de Alemania, según el decreto firmado por Noboa.

Por otra parte, la exparlamentaria andina por el partido Socialcristiano (PSC) y comunicadora Patricia Terán ha sido designada embajadora en Australia, mientras que el diplomático de carrera Diego Morejón, será el titular de la Embajada de Ecuador en Marruecos, abierta recientemente.

Pascual del Cioppo, que también estuvo vinculado al PSC, y quien era embajador en Catar desde 2021, liderará ahora la legación diplomática de Ecuador en Panamá, según los decretos suscritos el miércoles por el jefe de Estado. EFE

sm/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
6 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
7 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR