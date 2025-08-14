El presidente de Ecuador designa a embajadores en Alemania, Australia, Marruecos y Panamá
Quito, 14 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó a nuevos embajadores en Alemania, Australia, Marruecos y Panamá, entre ellos figuras de la política, de la comunicación y un diplomático de carrera.
El economista Vicente Albornoz, quien tiene un espacio diario en un medio de comunicación sobre temas relativos a economía, ha recibido el beneplácito de Alemania, según el decreto firmado por Noboa.
Por otra parte, la exparlamentaria andina por el partido Socialcristiano (PSC) y comunicadora Patricia Terán ha sido designada embajadora en Australia, mientras que el diplomático de carrera Diego Morejón, será el titular de la Embajada de Ecuador en Marruecos, abierta recientemente.
Pascual del Cioppo, que también estuvo vinculado al PSC, y quien era embajador en Catar desde 2021, liderará ahora la legación diplomática de Ecuador en Panamá, según los decretos suscritos el miércoles por el jefe de Estado. EFE
