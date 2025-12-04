El presidente de Ecuador inicia una gira por España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega

Guayaquil (Ecuador), 3 dic (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emprendió este miércoles un nuevo viaje que lo llevará a España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega, con el objetivo de «impulsar nuevos acuerdos, fortalecer la cooperación bilateral y promover alianzas estratégicas», según ha señalado la Presidencia del país sudamericano.

La primera parada será España, donde este jueves está previsto que se reúna con la comunidad ecuatoriana en Madrid para entregar becas, aunque no se ha dado más detalles de su agenda en el país.

A Emiratos Árabes Unidos Noboa llegará para «fortalecer todas las actividades, acciones y proyectos que ya están en curso» entre ambos países, aseguró este miércoles la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, quien lo acompaña en la gira internacional, que finalizará el 11 de diciembre.

Las reuniones del mandatario estarán particularmente relacionadas con «proyectos de inversión, un proyecto financiero con el país, y también proyectos de energía», indicó la canciller, que añadió que también tendrán un encuentro con el Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo (ADFD).

Además, la ministra señaló que se realizará la apertura de Casa Ecuador, un proyecto que busca «mostrar las oportunidades que tiene el Ecuador en el mundo».

En el caso de Noruega, está previsto que el mandatario esté presente el 10 de diciembre en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, por un pedido de la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Los últimos viajes del presidente Noboa están bajo el ojo público después de que entre el 18 y 20 de noviembre, tras perder el referéndum que él impulsó, hizo un viaje oficial a Estados Unidos, pero su agenda fue declarada como «confidencial».

A finales de noviembre anunció otro viaje a EE.UU. que terminó este lunes, pero luego señaló que sería para cumplir actividades personales.

Sin embargo, Sommerfeld aseguró este miércoles que los viajes del presidente significan que las relaciones de Ecuador con el mundo «se han retomado».

«Ecuador estaba rezagado, con relaciones lentas, sin defender y trabajar por los intereses del país en materia de cooperación internacional, comercial, multilateral», señaló.

«Necesitamos traer mayor inversión y a eso se deben los viajes presidenciales. Tenemos la suerte de tener un presidente que entiende cómo se mueve el mundo, la economía global, y lo que necesitamos hacer para traer inversión y poder exportar mayor cantidad de productos y ojalá servicios ecuatorianos también», zanjó la canciller. EFE

cbs/rrt