El presidente de Ecuador iniciará una gira por Brasil, Uruguay y Argentina

Quito, 16 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, iniciará este domingo una nueva gira internacional, que comenzará en Brasil y lo llevará luego a Uruguay y Argentina, y en la que estará acompañado de varios funcionarios, entre ellos su ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld.

El decreto ejecutivo relativo al desplazamiento detalla que la gira se realizará entre el 17 y el 22 de agosto.

La portavoz del Gobierno, Carolina Jaramillo, ya había avanzado que, el 18 de agosto, Noboa se reunirá con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien busca darle un nuevo impulso a la relación bilateral en material de cooperación, educación, inversiones y comercio.

En Brasil, Noboa se reunirá también con el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta.

Según la agenda oficial, el 19 de agosto, el mandatario ecuatoriano visitará Uruguay, país con el que pretende diversificar y ampliar el intercambio comercial. Noboa, que será recibido por par uruguayo, Yamandú Orsi, buscará atraer inversión sobre todo en las áreas de servicios, inteligencia artificial, sector inmrobiliario y puertos.

En la nación austral también tendrá una reunión con la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), y un evento empresarial en el que participarán alrededor de cien empresarios, entre otras actividades.

Noboa llegará a Argentina el 20 de agosto para fortalecer la cooperación bilateral en sectores estratégicos como seguridad, comercio, minería, energía renovable y biotecnología. Se reunirá con el presidente argentino, Javier Milei, y tendrá encuentros con la Cámara de Diputados, con la comunidad de estudiantes y con empresarios, entre otros compromisos.

Viaje a Japón

Según Jaramillo, del 24 al 30 de agosto, Noboa visitará Japón, donde se reunirá con el primer ministro, Ishiba Shigeru, «lo que representa una oportunidad estratégica para consolidar y fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países».

«Japón es un socio clave para el Ecuador en Asia y este tipo de encuentros al más de alto nivel constituyen una manifestación clave de voluntad política para profundizar el diálogo bilateral y avanzar hacia una cooperación más estructurada y diversificada», explicó la vocera esta semana.

En la visita se prevé firmar el memorándum de entendimiento entre la organización de Comercio Exterior de Japón (Jetro, por sus siglas en inglés) y Pro Ecuador, con Noboa como testigo de honor, avanzó Jaramillo al anotar que esta agenda permitirá abordar de manera directa la profundización de los vínculos económicos y comerciales entre ambos países.

Japón es una de las principales economías del mundo y un inversionista relevante en América Latina, dijo Jaramillo al agregar que fomentar la atracción de inversiones extranjeras directas japonesas en sectores como energía renovable, agroindustria, pesca, tecnología e infraestructura «es prioritario» para el desarrollo sostenible de Ecuador.

Antes de asumir el nuevo mandato, el pasado 24 de mayo, para el que fue reelegido el pasado 13 de abril, Noboa realizó una gira internacional de quince días en la que visitó seis países, entre ellos El Vaticano (para el funeral del papa Francisco), España, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Reino Unido y Francia.

En junio pasado, Noboa viajó a China, España e Italia.

Entre los resultados de las giras, Ecuador recibirá inversiones por mil millones de dólares hasta finales de 2026, provenientes de España y China para el sector de energía.

En la visita a España se concretó la inversión de 600 millones de dólares por parte del Grupo Cox Energy, una empresa española de energías renovables, solar y fotovoltaica que desarrolla actividades de generación, comercialización de electricidad en España y México, así como para la operación y el mantenimiento de plantas de energía renovables, entre otros.

Cox Energy -a través de su filial Cox Ecuador, con la que se firmó una carta de entendimiento- invertirá en el país andino en cinco proyectos y una línea de transmisión de 80 kilómetros.

Por otra parte, la firma Power China invertirá 400 millones de dólares, que llegarán al país para proyectos de energía renovable y almacenamiento. EFE

