El presidente de Ecuador preside reunión del bloque de seguridad tras retorno de Panamá

2 minutos

Quito, 29 ene (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presidió este jueves una reunión del bloque de seguridad, en Quito, tras haber cancelado su agenda y adelantado su retorno de Panamá, donde el miércoles participó en el Foro Económico Internacional, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El embajador de Ecuador en Panamá, Pascual Del Cioppo, explicó el miércoles -sin mayores detalles- que el retorno anticipado fue por «un tema de Estado, de emergencia».

De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Noboa volvió al país para encabezar el llamado bloque de seguridad, que integran la Policía y las Fuerzas Armadas para combatir conjuntamente a las bandas criminales.

Al salir del encuentro, en el palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, el ministro del Interior, John Reimberg, dijo a la prensa que no hay una emergencia y recordó que la cita estaba ya convocada.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

El gobernante ecuatoriano participó el miércoles en la sesión plenaria del Foro Económico Internacional, al igual que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, sin que se haya conocido alguna interacción entre ambos para tratar la guerra comercial en la que se han enzarzado ambos países.

El pasado 21 de enero, Noboa anunció que aplicará desde el 1 de febrero un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta «falta de reciprocidad y acciones firmes» en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

El Gobierno colombiano, que respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur, planteó un diálogo con Ecuador, que aún está pendiente.

En el ‘impasse’, Ecuador subió de tres a treinta dólares la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de sus dos grandes oleoductos. EFE

sm/sbb