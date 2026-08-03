El presidente de Ecuador recibirá a su homólogo de Argentina esta semana en Quito

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Quito, 3 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, recibirá esta semana a su homólogo de Argentina, Javier Milei, en Quito, informó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

En la visita oficial de Milei se abordará una agenda orientada a fortalecer la relación bilateral y ampliar los espacios de cooperación, indicó la Cancillería sin más detalles en un comunicado en el que anotó que el gobernante argentino también se reunirá con el ministro de Exteriores, Roberto Kury.

Una fuente diplomática indicó a EFE que la visita está prevista para el próximo jueves 6 de agosto. EFE

sm/jrh