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El presidente de Ecuador reduce el Gobierno al fusionar ministerios y secretarías

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Guayaquil (Ecuador), 4 jun (EFE).- El Gobierno de Ecuador anunció esta noche la fusión de ocho ministerios y secretarías como parte de un «proceso de optimización institucional», después de que el presidente, Daniel Noboa, adelantara el miércoles que iba a reducir de 14 a 10 las carteras de Estado.

Los ministerios de Economía y Finanzas; de Agricultura, Ganadería y Pesca; y el Ministerio de Producción pasan a convertirse en el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, según informó en cadena nacional el nuevo secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, José Julio Neira.

Además, el Ministerio de Infraestructura y Transporte y el de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información se unen en el Ministerio de Infraestructura y Tecnología; mientras que los ministerios de Trabajo; Desarrollo Humano y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, se integran dentro del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. EFE

cbs/rrt

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