El presidente de Ecuador se reunirá con el ministro para la IA de Emiratos Árabes Unidos

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Quito, 2 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunirá mañana, lunes, con Omar Sultan Al Olama, ministro de Estado de los Emiratos Árabes Unidos, informó este domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del país andino.

Durante la visita oficial, el ministro de Estado para la Inteligencia Artificial (IA), la Economía Digital y las Aplicaciones del Trabajo Remoto, se reunirá también con el canciller ecuatoriano, Roberto Kury, entre otros altos funcionarios del Gobierno nacional.

«Ecuador se prepara para un encuentro de alto nivel que fortalecerá la cooperación bilateral y abrirá nuevas oportunidades en materia de innovación», indicó la Cancillería sin más detalles sobre las horas de los distintos encuentros.

En sus redes sociales señaló que Ecuador y Emiratos Árabes Unidos seguirán fortaleciendo su asociación estratégica, una cooperación con visión de futuro en sectores claves para el desarrollo: infraestructura; energía, gas y petróleo; logística; innovación e inteligencia artificial; transformación digital y seguridad e inversiones, enumeró. EFE

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