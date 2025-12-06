El presidente de Ecuador suscribe tratado de promoción de inversiones en Emiratos Árabes

Quito, 6 dic (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, suscribió un tratado internacional de promoción y protección de inversiones durante su visita en Emiratos Árabes Unidos (EAU), la segunda parada de una gira que comenzó en España y lo llevará luego a Noruega.

El acuerdo suscrito en el marco de la reunión que mantuvo con el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan da inicio a una nueva etapa de cooperación estratégica orientada a la atracción de inversiones de alto impacto, indicó este sábado la Presidencia ecuatoriana en un comunicado.

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, explicó que permitirá que las inversiones gestionadas entre ambas naciones abonen al dinamismo económico de Ecuador y la creación de plazas de empleo.

Se trata de un documento que establece garantías claras, modernas y un entorno seguro para la llegada de capital de EAU y derivarlo a sectores prioritarios como infraestructura, energías renovables, agroindustria, logística, economía digital, turismo, minería responsable y proyectos de desarrollo sostenible.

«Este hecho posiciona al país como un socio confiable para inversiones de largo plazo», indica el escrito.

Noboa afirmó que «Ecuador está abierto a la inversión, al crecimiento y a las alianzas internacionales» y agregó que, para los ecuatorianos, el tratado significa «la apertura a un nuevo mercado, con nueva inversión directa, más exportaciones y, por lo tanto, la creación de plazas de empleo».

«Para el mundo, significa que Ecuador es un país confiable y listo para convertirse en un motor de producción», apuntó el gobernante en X.

Por otro lado, Ecuador y EAU suscribieron un Memorando de Entendimiento (MOU) para la promoción de la cooperación en materia de integridad y anticorrupción.

Esta alianza contempla la cooperación a través de estrategias, herramientas y métodos para prevenir la corrupción; innovación y uso de la tecnología en este campo; capacitación y desarrollo de capacidades profesionales; métodos para promover la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas; y programas de sensibilización y conocimiento.

Finalmente, se firmó un MOU sobre el Desarrollo del Corredor de Innovación Tecnológica, que impulsará la cooperación internacional en áreas como la inteligencia artificial (IA).

Con este instrumento se busca promover el desarrollo tecnológico, atraer inversión extranjera y apoyar el crecimiento de empresas emergentes (‘startups’) de alto impacto. EFE

