El presidente de Ecuador viaja a Perú para la investidura de Keiko Fujimori

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Guayaquil (Ecuador), 26 jul (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará este lunes a Lima para asistir el martes a la investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, según se detalla en un decreto ejecutivo emitido este domingo.

El mandatario declaró en comisión de servicios a la comitiva oficial que lo acompañará durante el viaje oficial internacional, que estará integrada por los ministerios, secretarías y demás entidades de la Administración Pública que, en el ámbito de sus competencias y en atención a los objetivos de la agenda presidencial, participen en las actividades previstas, aunque no se precisan los nombres de los funcionarios.

En el documento se señala que la asistencia del presidente a la ceremonia de transmisión del mando presidencial de Perú «constituye un acto oficial de representación del Estado ecuatoriano, destinado a fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países».

Noboa asistirá al evento que dará inicio al mandato de cinco años para el que ha sido elegida la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) junto a otros líderes de la región como el presidente Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

También estarán en la ceremonia el rey de España, Felipe VI, y el presidente del Partido Popular (PP) y líder de la oposición del país europeo, Alberto Núñez Feijóo; así como varios exmandatarios de derecha de naciones de América Latina.

Keiko Fujimori fue elegida presidenta de Perú por un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta de la elección, después de haber perdido en esta instancia en las tres elecciones anteriores.

Cuando se confirmó que Fujimori había ganado los comicios, Noboa destacó que la región estaba entrando en «una nueva era» de «liderazgo firme» y aseguró que Ecuador y Perú tendrán ahora «una oportunidad histórica para avanzar juntos».

En ese sentido, el pasado jueves el presidente ecuatoriano indicó que ya había mantenido conversaciones con Fujimori y que la seguridad fronteriza y la energía iban a ser dos temas «cruciales» de la relación con el nuevo Gobierno peruano. EFE

cbs/rrt