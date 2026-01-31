El presidente de Ecuador viaja por tercera ocasión desde 2023 a Emiratos Árabes Unidos

Guayaquil (Ecuador), 30 ene (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, viajará a Emiratos Árabes Unidos por tercera ocasión desde que llegó al poder en 2023, entre el 1 y el 5 de febrero, sin que se haya hecho pública su agenda o motivo de la visita oficial.

Sin embargo, el mandatario ecuatoriano consta entre los participantes de la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés), que se realizará entre el 3 y 5 de febrero en Dubái.

En un decreto ejecutivo emitido este viernes se declara en comisión de servicios a la comitiva que lo acompañará, aunque no se detalla qué ministros o secretarios de Estado viajarán con él.

Entre los considerandos del documento se señala que es «objetivo prioritario del Gobierno de Ecuador fortalecer la cooperación bilateral, promover alianzas estratégicas e impulsar acuerdos comerciales con Estados aliados que contribuyan al desarrollo económico y al posicionamiento internacional del país».

Este viaje también se realiza en medio del análisis que la Corte Constitucional realiza al acuerdo de inversiones que se suscribió con Emiratos Árabes Unidos en diciembre pasado, durante la última visita de Noboa a ese país, en una gira que también lo llevó a España y en Noruega.

Antes había estado en mayo de 2024.

El pasado miércoles, el presidente autorizó al embajador de Ecuador en ese país, Felipe Ribadeneira, a suscribir una fe de erratas del acuerdo, ya que «tenía errores de forma y ortográficos derivados de la traducción del texto al idioma español, sin que tales imprecisiones afecten la intención común de las partes al momento de la firma, ni alteren el contenido sustantivo» del mismo.

El mandatario es criticado en Ecuador por la cantidad de viajes internacionales que está realizando desde que perdió el referéndum donde proponía instaurar una Asamblea Constituyente, el pasado noviembre.

Su última salida del país fue a Panamá, el pasado martes, donde participó en el Foro Económico Internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), del que regresó anticipadamente por un supuesto asunto de «emergencia», que luego fue descartado por el ministro del Interior, John Reimberg.

Antes de ese viaje estuvo entre el 19 y el 24 de enero en el Foro de Davos (Suiza) y en Bélgica. EFE

