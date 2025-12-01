El presidente de Editors.cat ve bien la beca para autores latinoamericanos como concepto

Guadalajara (México), 1 dic (EFE).- El presidente de Editors.cat, Ilya Perdigó, declinó pronunciarse sobre la beca residencia para autores latinoamericanos anunciada por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, porque necesita más información, pero ve bien «conceptualmente» si sirve para mantener un diálogo entre Latinoamérica y Barcelona.

Como presidente de la Asociación de Editores en Lengua Catalana, Perdigó comentó en declaraciones a la prensa que por la rapidez con la que se ha anunciado esta nueva beca residencia, dotada con 80.000 euros, necesita «más información y detalles sobre en qué consiste».

La Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) emitió este lunes un comunicado en el que pide que se retire la beca al entender que es una «medida unilateral».

Asimismo, solicita que su dotación se dedique «íntegramente» a la «creación en lengua catalana, una lengua que no cuenta con más instituciones que las catalanas para garantizar su fomento, difusión y continuidad».

Perdigó subrayó que como presidente de Editors.cat siempre defenderá «que haya un equilibrio y un refuerzo y que debe haber un esfuerzo para mejorar, ampliar las becas de creación en lengua catalana, por la situación del sector del libro en catalán y la de los escritores en lengua catalana, en muchos casos de precariedad».

Reconoció que el Ayuntamiento de Barcelona ya hace un esfuerzo, como también lo hacen otras administraciones a través de la Institució de les Lletres Catalanes o el Institut Ramon Llull, pero «se necesita apoyo y refuerzo».

Perdigó consideró que, en consonancia con el Plan Nacional del Libro y la Lectura, se debe «actuar en todos los campos, en la educación, en la cultura y, evidentemente, en la parte de creación de los autores».

No vería mal el presidente de los editores en catalán que se creara una beca residencia a la inversa para un escritor en catalán en Latinoamérica: «En mí siempre encontrarán a alguien que cree que es importantísimo y enriquecedor el intercambio y el diálogo constante».

Y añadió: «Nos une un idioma, nos une una cultura, por tanto, estaría a favor si se materializara, pero a mí el viaje hacia las dos bandas me parece totalmente interesante». EFE

