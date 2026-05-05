El presidente de Emiratos dice que fortalecerá capacidades de defensa ante ataques iraníes

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Dubái, 5 may (EFE).- El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, afirmó este martes que continuará fortaleciendo las capacidades de defensa del país, en un momento en el que Irán ha reanudado sus ataques contra territorio emiratí en el marco de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel.

«El fortalecimiento de nuestras capacidades de defensa seguirá siendo un objetivo estratégico clave dentro de la visión de desarrollo integral y sostenible de EAU», dijo Bin Zayed en un discurso escrito con motivo del 50 aniversario de la unificación de las Fuerzas Armadas emiratíes.

Esta «visión», según el mandatario, tiene el objetivo de que las fuerzas del pequeño país del golfo Pérsico «sigan siendo, como siempre lo han sido, un escudo que protege, una espada que disuade y un baluarte», que «responde con decisión y firmeza ante cualquier amenaza a su soberanía».

El presidente emiratí calificó de «magnífica epopeya nacional» la respuesta de las Fuerzas Armadas a «los ataques terroristas iraníes contra civiles e instalaciones civiles».

«Nuestras avanzadas industrias de defensa, construidas sobre una planificación estratégica a largo plazo que anticipa el futuro, han sido una de las fuentes más importantes de fortaleza y eficacia para nuestras valientes fuerzas armadas en el enfrentamiento con los ataques terroristas iraníes», añadió.

El discurso fue difundido poco después de que el Ministerio de Defensa emiratí afirmara estar interceptando por segundo día consecutivo misiles y drones lanzados desde Irán, pese al alto el fuego en vigor entre Washington y Teherán.

Ayer, Emiratos dijo que interceptó un total de 15 misiles y cuatro drones lanzados desde Irán que causaron tres heridos «de gravedad moderada», en lo que fueron primeros ataques iraníes contra el país del golfo Pérsico desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 8 de abril.

Irán no ha reconocido oficialmente ser responsable de los ataques contra Emiratos, mientras que una fuente militar citada por la televisión estatal iraní afirmó que Teherán no tenía «planes previos» de lanzar acciones contra el país del golfo Pérsico.

Desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, Emiratos ha interceptado un total de 549 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.260 drones lanzados por la República Islámica en represalia por las agresiones contra su territorio. EFE

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