El presidente de Georgia asistirá a los funerales del iraní Ali Jameneí

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Tiflis, 30 jun (EFE).- El presidente de Georgia, Mijaíl Kavlashvili, asistirá a los funerales del el que fuera el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, en Irán, informaron hoy las autoridades del país caucásico.

«El presidente georgiano, Mijaíl Kavelashvili, asistirá al funeral del ayatolá Ali Jamenaí junto con otros líderes regionales, incluidos los de Turquía, Azerbaiyán, Armenia y otros países», anunció la administración presidencial georgiana, sin especificar la fecha en la que el mandatario partirá a Irán.

El país persa anunció previamente que el 4 de julio comenzarán los funerales del líder supremo en unas ceremonias que se extenderán por tres ciudades y que culminarán con su entierro el 9 de julio en la ciudad religiosa de Mashad.

Alí Jameneí, quien gobernó Irán durante más de tres décadas, fue asesinado en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán junto con otros altos cargos iraníes, por lo que su hijo Mojtaba Jameneí fue nombrado su sucesor el 8 de marzo.EFE

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