El presidente de Guatemala advierte al crimen organizado que no le dará tregua

Ciudad de Guatemala, 29 sep (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, advirtió este lunes al crimen organizado que no habrá tregua y que en las próximas horas se reforzará la seguridad en el país centroamericano con la graduación de casi cuatro mil policías nuevos.

«No daremos tregua e iremos en contra de quienes atentan contra la paz de los guatemaltecos», sostuvo el mandatario en rueda de prensa.

Las palabras del mandatario tuvieron lugar de cara a la graduación este lunes de 3.700 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil, la mayor de la historia desde que la entidad surgió por los Acuerdos de Paz de 1996 que pusieron fin al conflicto armado interno (1960-1996).

Arévalo de León dijo que la seguridad de la población es una de las principales prioridades de su Gobierno, que comenzó en enero de 2024 y se extenderá hasta el mismo mes de 2028.

Según el ministro de Gobernación (Interior), Francisco Jiménez, son 3.700 hombres y mujeres los que se graduarán hoy como policías para garantizar la seguridad en Guatemala, que es considerada como uno de los países más violentos de América Latina.

El presidente recordó que durante su Administración se propuso sumar doce mil nuevos agentes a la fuerza policíaca, que con la graduación de este lunes llega a unos 45.000 integrantes en todo el territorio.

El año pasado se graduaron 2.400 nuevos policías, dijo Arévalo de León al destacar que ya supera el 40 % de la meta.

La salida a las calles de los nuevos policías llega en medio de un enfrentamiento del Gobierno en contra de las pandillas, entre ellas la denominada Barrio 18, calificada la semana pasada como organización terrorista extranjera por Estados Unidos.

«Nosotros siempre hemos sostenido que el Barrio 18 es una organización criminal dedicada a las extorsiones y asesinatos que afectan a la población», aseveró Arévalo de León.

El presidente manifestó que la designación de la pandilla como organización terrorista facilitará la cooperación entre los dos países para su combate dado que el Barrio 18 tiene alcance transnacional. EFE

