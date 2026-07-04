El presidente de Guatemala felicita a Keiko Fujimori por su victoria electoral en Perú

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Ciudad de Guatemala, 4 jul (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, felicitó este sábado a Keiko Fujimori por su elección como nueva mandataria de Perú, expresando sus deseos de fortalecer el desarrollo y la cooperación bilateral.

«Saludo a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, y le expreso mis mejores deseos para este nuevo reto», manifestó el gobernante a través de sus cuentas oficiales.

Arévalo de León hizo votos para que «la voluntad de desarrollo y cooperación fortalezca los lazos de amistad entre nuestros pueblos».

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala expresó asimismo en un comunicado las «más sinceras felicitaciones» a Fujimori en nombre del pueblo y Gobierno guatemalteco por el triunfo alcanzado el pasado 7 de junio.

La Cancillería guatemalteca reiteró la voluntad del país centroamericano de afianzar unos vínculos diplomáticos que prevalecen desde hace 169 años, así como el interés de promover proyectos comunes en beneficio de ambas naciones.

La proclamación oficial por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) este viernes validó el fin del proceso, en el que la derechista Fuerza Popular obtuvo el 50,135 % de los votos frente al 49,865 % del izquierdista Roberto Sánchez, quien denunció un supuesto fraude e intentó anular el voto exterior de forma infructuosa.

A pesar de la estrecha ventaja de 49.641 votos que separó a los candidatos, una misión de observación electoral de la Unión Europea calificó los comicios de creíbles y transparentes.

Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), asumirá la presidencia el próximo 28 de julio para el periodo 2026-2031. EFE

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