El presidente de Guatemala llega a Panamá para participar en el Davos latinoamericano

2 minutos

Ciudad de Panamá, 27 ene (EFE).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, arribó este martes a Panamá para participar el miércoles en la instalación de la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, bautizado como el Davos latinoamericano, junto a otros siete dignatarios de la región.

Arévalo llegó poco antes de las 19:00 hora local (00:00 GMT del miércoles) al aeropuerto de Panamá Pacífico, donde fue recibido por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, en una ceremonia oficial.

El líder guatemalteco participará en el acto inaugural del foro, organizado por el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF y el Gobierno panameño, que tiene como invitado de honor al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

Además de Arévalo y Lula, intervendrán en el evento los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Bolivia, Rodrigo Paz; Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Daniel Noboa; el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el gobernante electo de Chile, José Antonio Kast.

La tarde del miércoles el gobernante de Guatemala será recibido en el palacio presidencial Las Garzas por su colega panameño para una reunión bilateral.

En el foro, que se extenderá hasta el jueves y al que se espera la asistencia de 2.500 personas, se debatirán los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe y se reflexionará sobre los desafíos más urgentes de la región para construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad, ha dicho CAF. EFE

gf/mt/eav

(foto)(vídeo)