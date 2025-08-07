The Swiss voice in the world since 1935

El presidente de Guinea-Bisáu nombra a un nuevo primer ministro antes de las elecciones

Nairobi, 7 ago (EFE).- El presidente de Guinea-Bisáu, Umaro Sissoco Embaló, nombró este jueves a un nuevo primer ministro, tres meses antes de la celebración de elecciones presidenciales y legislativas anticipadas en el país el próximo 23 de noviembre.

Según reportaron medios locales, Embaló nombró como jefe del Gobierno, el tercero desde que el jefe de Estado llegó al poder en 2020, a Braima Camara, antiguo coordinador del Movimiento para la Alternancia Democrática (MADEM-G15), el partido del presidente.

La decisión, por la que Camara sustituye a Rui Duarte de Barros, se hizo efectiva mediante un decreto presidencial.

Las elecciones estaban previstas inicialmente para el 24 de noviembre de 2024, pero fueron pospuestas por Embaló a principios de ese mes al argumentar que no se daban las condiciones técnicas necesarias, un aplazamiento rechazado por la oposición.

Los convocatoria de comicios anticipados se debe a la crisis desatada en diciembre de 2023 por el asalto a una comisaría policial por miembros de la Guardia Nacional del Ejército, tildado de intento de golpe de Estado, que llevó a Embaló a nombrar un nuevo Ejecutivo, tras disolver la Asamblea Popular Nacional (APN) mediante un decreto.

Guinea-Bisáu se halla inmersa en la inestabilidad política desde 2015 y ha sufrido numerosos levantamientos militares y cuatro golpes de Estado exitosos desde su independencia de Portugal (declarada en 1973 y reconocida en 1974).

El último intento fallido previo al de diciembre de 2023 sucedió el 1 de febrero de 2022, cuando un grupo de hombres armados vestidos de paisano cercaron el palacio presidencial mientras se celebraba una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros con la presencia del presidente y el primer ministro. EFE

