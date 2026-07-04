El presidente de Honduras felicita a EE.UU. y aboga por fortalecer los lazos

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Tegucigalpa, 4 jul (EFE).- El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, felicitó este sábado a Estados Unidos con motivo del 250 aniversario de su independencia y expresó su deseo de que los lazos de amistad y cooperación entre ambos países «continúen fortaleciéndose».

«En nombre del pueblo y del Gobierno de Honduras, felicito a los Estados Unidos de América por la conmemoración de los 250 años de su Independencia, una fecha que honra los valores de la libertad y la democracia», publicó Asfura en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El mandatario hondureño señaló además que «250 años de historia demuestran que la libertad no debe ser solo un ideal, sino una realidad que permita a cada persona construir su propio futuro con dignidad, oportunidades y esperanza».

Asfura también manifestó su confianza en que «los históricos lazos de amistad, cooperación y prosperidad continúen fortaleciéndose para impulsar el desarrollo, la paz y el bienestar de nuestras naciones».

El presidente de EE.UU., Donald Trump, planea ofrecer un multitudinario discurso ante miles de simpatizantes en la Explanada Nacional de Washington con motivo del Día de la Independencia, en un evento que contará con un despliegue de fuegos artificiales y el sobrevuelo de aviones de combate.

Estados Unidos y Honduras tienen una histórica relación, con una amplia cooperación en materia de seguridad, migración, comercio, inversión y lucha contra el crimen organizado.

Washington es además el principal socio comercial de Honduras y el destino de la mayor parte de sus exportaciones, además de albergar a una numerosa comunidad hondureña.

La Administración de Trump mantiene una estrecha relación con el Gobierno de Asfura, a quien respaldó públicamente durante la campaña de las elecciones generales de noviembre de 2025 y advirtió de que los lazos bilaterales podrían deteriorarse si el izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), entonces en el poder, lograba la reelección. EFE

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