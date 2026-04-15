El presidente de Hungría adelanta que propondrá como primer ministro a Péter Magyar

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Budapest, 15 abr (EFE).- El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, anunció este miércoles que propondrá como nuevo primer ministro al conservador Péter Magyar, vencedor de las elecciones legislativas del domingo con una amplia mayoría frente al ultranacionalista Viktor Orbán, en el poder desde 2010.

«En vista del resultado electoral claro también he informado previamente al señor Péter Magyar que, de acuerdo con mis funciones establecidas en la Ley Fundamental, lo propondré oficialmente para el cargo de primer ministro en la sesión constitutiva de la Asamblea Nacional», afirmó Sulyok en Facebook.

El partido de Magyar, el Tisza, logró en las elecciones el 52 % de los votos, mientras que la formación de Orbán, el Fidesz sumó el 40 %.EFE

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