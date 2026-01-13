El presidente de Hungría convoca las elecciones parlamentarias para el próximo 12 de abril

Viena, 13 ene (EFE).- El presidente de Hungría, Tamás Sulyok, considerado cercano al primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán, convocó este martes las elecciones parlamentarias del país centroeuropeo para el próximo 12 de abril.

En un mensaje publicado en su página de Facebook, el mandatario magiar señaló que «uno de los pilares fundamentales de la democracia es el derecho a la libre elección».

«Animo a todos a ejercerlo», dijo Sulyok sobre estos comicios, que, según las últimas encuestas, podrían poner fin a 16 años de gobierno del partido conservador populista Fidesz a manos de la formación opositora Tisza (Respeto y Libertad).

El partido opositor, que forma parte del Partido Popular Europeo (PPE), está liderado por Peter Magyar, un antiguo militante de Fidesz y exmarido de Judit Varga, quien fue durante años ministra de Justicia en el gabinete de Orbán.

El partido de Magyar lidera claramente las encuestas con una ventaja de entre cinco y ocho puntos porcentuales sobre Fidesz desde hace más de un año. No obstante, los analistas locales llaman a la cautela a la hora de interpretar estos pronósticos.

El sondeo más reciente, publicado por el Instituto Idea, predice una victoria de Tisza con el 47 % de los votos, frente al 39 % que obtendría Fidesz.

Sin embargo, el sistema electoral húngaro, según el cual 106 de los 199 escaños se eligen de forma directa y 93 de forma proporcional mediante listas nacionales, ha sido reformado en los últimos años a medida, y según los críticos, en beneficio del Fidesz.

Orbán gobierna con mayoría de dos tercios en el Parlamento tras ganar cuatro elecciones consecutivas desde 2010. En los últimos comicios de 2022, Fidesz, junto con un socio minoritario de extrema derecha, obtuvo más del 54 % de los votos, lo que le dio 135 de los 199 escaños en la Cámara. EFE

