El presidente de Indonesia suspende su visita a China mientras continúan las protestas

2 minutos

Yakarta, 31 ago (EFE).- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, canceló su visita oficial a China debido a la ola de protestas contra los aumentos salariales de los diputados en el país asiático, donde los manifestantes atacaron edificios gubernamentales y viviendas de políticos.

«El presidente quiere observar la situación directamente, para liderar y buscar la mejor solución a los disturbios. Por lo tanto, el presidente Prabowo Subianto se disculpó humildemente ante el Gobierno chino por no poder aceptar su invitación», afirmó en la noche del sábado el portavoz del mandatario, Prasetyo Hadi, en un comunicado.

Subianto tenía previsto atender como invitado al desfile del 3 de septiembre en Pekín por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, junto a los líderes de Rusia y de Corea del Norte, Vladímir Putin y Kim Jong-un, entre otros invitados.

Indonesia se ha visto sumida en una creciente ola de manifestaciones que comenzaron el pasado lunes, cuando se conoció que, debido a un aumento en el presupuesto de la Cámara de Representantes, ahora sus 580 miembros pasarían a percibir un salario equivalente a 14.000 dólares o unos 12.000 euros.

Esto significa que los ingresos de los diputados aumentarán un 33 % este año, hasta llegar a un promedio de 230 millones de rupias mensuales, en un país en el que millones de personas devengan el 3 % de ese monto por un mes de trabajo, según reseña el medio indonesio Tempo.

Las protestas se intensificaron tras el atropello mortal por un vehículo policial de un joven conductor de la aplicación GoJek -el «Uber indonesio»- el pasado jueves.

En la noche del viernes, tres personas murieron y cinco más resultaron heridas por un incendio en un edificio gubernamental desatado por manifestantes en Makassar, en la zona central del archipiélago de Indonesia.

Según la agencia estatal Antara, los ataques a parlamentos regionales continuaron ayer en las provincias de Nusa Tenggara Occidental, Java Central y Java Occidental. También al menos dos casas de políticos, pertenecientes a los diputados de la Cámara de Representantes de Indonesia Ahmad Sahroni y Eko Hendro Purnomo, fueron asaltadas y saqueadas el sábado.EFE

