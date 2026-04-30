El presidente de Irán afirma que el bloqueo naval de EEUU está «condenado al fracaso»

afp_tickers

2 minutos

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró el jueves que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a sus puertos provocará perturbaciones en el Golfo pero fracasará en su objetivo.

«Cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo o restricciones es contrario al derecho internacional (…) y está condenado al fracaso», dijo Pezeshkian en un comunicado.

Añadió que tales medidas «no solo fracasarán en reforzar la seguridad regional, sino que son, de hecho, una fuente de tensión y perturbación para una estabilidad duradera en el Golfo Pérsico».

Estados Unidos impone un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril, días después de un alto el fuego que detuvo sus bombardeos a la república islámica, iniciados junto con Israel el 28 de febrero.

El bloqueo es doble, ya que las fuerzas armadas iraníes han mantenido prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz, por donde transitan el petróleo y el gas extraídos del Golfo. Teherán amenaza además con «responder» si continúa el bloqueo naval norteamericano.

El ministro iraní del Petróleo, Mohsen Paknejad, dijo por su lado el miércoles que Estados Unidos «no obtendrá resultado» de su bloqueo, y negó que haya un problema de suministro de crudo.

«Los empleados de la industria petrolera trabajan día y noche para garantizar que no haya problema a la hora de prestar servicios», dijo el ministro a la televisión estatal.

El Mando Central Estadounidense en la región (CENTCOM) aseguró el miércoles en X que había alcanzado un «hito significativo» al impedir el paso del buque número 42 que intentó romper el bloqueo.

El CENTCOM aseveró que hay «41 buques petroleros con 69 millones de barriles de petróleo que el régimen iraní no puede vender». Una carga valorada en 6.000 millones de dólares.

Según indicó un alto cargo de la Casa Blanca, Trump dijo en una reunión con empresarios del sector petrolero que el bloqueo naval de los puertos iraníes podría prolongarse «durante meses si fuera necesario».

Esta información redundó en la preocupación de los mercados por el suministro de petróleo, y en los precios del barril.

El barril de Brent del mar del Norte superó este jueves los 126 dólares, con una subida del 7%. El WTI, referencia del mercado estadounidense, rondaba los 110 USD el barril.

bur/mz/jsa/dbh-avl/dbh