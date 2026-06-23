El presidente de Irán se reúne en Pakistán con Asim Munir, el mariscal favorito de Trump

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Islamabad, 23 jun (EFE).- El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal Syed Asim Munir, se reunieron este martes en la sede del cuartel general militar de Rawalpindi para discutir el acuerdo de paz con Estados Unidos tras la cita del domingo en Suiza.

«El Mariscal de Campo Syed Asim Munir (…) se reunió con el Presidente de la República Islámica de Irán, Masoud Pezeshkian, para intercambiar puntos de vista sobre los acontecimientos regionales y las iniciativas de paz», informó en un comunicado la oficina de comunicación del Ejército paquistaní (ISPR).

Según la agencia iraní IRNA, Munir estuvo acompañado por el director de la inteligencia militar y asesor de seguridad nacional de Pakistán, Asim Malik, mientras que el mandatario iraní acudió junto a su ministro de Exteriores, Abás Araqchí.

La cita tuvo lugar poco después de la llegada de Pezeshkian a Islamabad en el marco de una visita oficial de un día, durante la cual también mantendrá un encuentro oficial con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y tras el que se prevé que ambos ofrezcan una comparecencia ante los medios.

La sucesión de reuniones de alto nivel sucede después de que Teherán y Washington comenzaran a implementar el Memorando de Entendimiento de Islamabad, un marco de negociación mediado por Pakistán y destinado a poner fin a la guerra con una hoja de ruta de 60 días.

Munir, que estuvo presente en el diálogo en Bürgenstock (Suiza) el pasado fin de semana por ser valorado tanto por Teherán como por la Casa Blanca, es descrito recurrentemente por el presidente Donald Trump como su «mariscal de campo favorito».

En Suiza, el vicepresidente JD Vance llegó a bromear sobre su reconocimiento en EE.UU. «Tengo a dos personas muy importantes en mi vida: una india y un paquistaní. La india es mi esposa, y el paquistaní es el mariscal de campo Munir», afirmó ante la prensa. EFE

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