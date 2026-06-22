El presidente de Irán se reunirá con Sharif en Pakistán para definir el plan de paz

Compartir

2 minutos

Islamabad, 22 jun (EFE).- El primer ministro de Pakistán, Shebhaz Sharif, se reunirá mañana martes con el presidente de Irán, durante la visita de este último a Islamabad para coordinar la aplicación de la hoja de ruta de 60 días pactada con Estados Unidos en Suiza, anunció este lunes el Gobierno paquistaní.

«El presidente Pezeshkian se reunirá con el presidente de Pakistán y mantendrá conversaciones con el primer ministro (…) La visita ofrecerá una oportunidad importante para dialogar sobre los compromisos diplomáticos en curso tras la firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad», informó la cancillería paquistaní en un comunicado.

Según añadió la nota oficial, el viceprimer ministro y titular de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, además de los presidentes de la Asamblea Nacional y el del Senado, realizarán visitas de cortesía al mandatario iraní, quien viaja acompañado de una delegación de alto nivel que incluye a varios ministros.

Por su parte, el director general de Relaciones Públicas de la Presidencia iraní, Habib Abasi, detalló a la agencia Tasnim que Pezeshkian abordará con las autoridades paquistaníes los pormenores de las negociaciones del domingo con EE.UU., que continúan a nivel técnico.

El trasfondo de este encuentro relámpago de un día está marcado por la reciente ronda de negociaciones de alto nivel en Bürgenstock (Suiza), en la que Pakistán y Catar ejercieron como mediadores clave entre Teherán y Washington.

Al término de esa cita, los mediadores anunciaron un acuerdo sobre una hoja de ruta de 60 días, la creación de un comité superior de negociaciones y el inicio de grupos de trabajo técnicos, además del establecimiento de una línea de comunicación directa para garantizar el tránsito seguro de buques mercantes por el estrecho de Ormuz.

Sharif calificó este lunes de exitosa la ronda negociadora sobre el memorando de entendimiento firmado por Teherán y Washington la semana pasada. EFE

aa-lgm/rcf