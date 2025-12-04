El presidente de Israel celebra la participación de su país en Eurovisión 2026

Jerusalén, 4 dic (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, celebró la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) este jueves de aceptar las reformas de Eurovision planteadas por la organización y permitir la participación de Israel en el certamen, según un comunicado compartido en sus canales.

«Israel merece estar representado en todos los escenarios del mundo, una causa con la que estoy total y activamente comprometido», afirmó en su mensaje Herzog.

«Me complace que Israel vuelva a participar en el Festival de la Canción de Eurovisión y espero que la competición siga defendiendo la cultura, la música, la amistad entre las naciones y el entendimiento cultural transfronterizo», agregó el presidente en su nota.EFE

