El presidente de Israel celebra la participación de su país en Eurovisión 2026

Jerusalén, 4 dic (EFE).- El presidente israelí, Isaac Herzog, celebró la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) este jueves de aceptar las reformas de Eurovision planteadas por la organización y permitir la participación de Israel en el certamen, según un comunicado compartido en sus canales.

«Israel merece estar representado en todos los escenarios del mundo, una causa con la que estoy total y activamente comprometido», afirmó en su mensaje Herzog.

«Me complace que Israel vuelva a participar en el Festival de la Canción de Eurovisión y espero que la competición siga defendiendo la cultura, la música, la amistad entre las naciones y el entendimiento cultural transfronterizo», agregó el presidente en su nota.

Las cadenas públicas que forman parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) han aceptado este jueves en votación durante su asamblea general las reformas de Eurovision planteadas por la organización y han excluido así una votación para apartar a Israel del concurso, en el que participará.

La UER puso a votación de sus miembros (68 cadenas de 56 países, en su mayoría europeos) una moción sobre las reformas, consistentes en reducir los televotos de los espectadores (de 20 a 10), reinstaurar los jurados de expertos en semifinales y mejoras técnicas para reforzar la seguridad frente a intentos de fraude y manipulaciones.

Las preguntas que se plantearon a los votantes fueron si estaban satisfechos o no con los cambios propuestos y, ligado a esto, si se requería un voto extra sobre la participación de Israel.

Una contundente mayoría expresó satisfacción con las reformas y que no era necesario votar sobre Israel.

Herzog expresó su agradecimiento a los países que defendieron la participación de Israel en el concurso musical, lo que calificó como una decisión que «demuestra solidaridad, compañerismo y cooperación, y refuerza el espíritu de afinidad entre las naciones a través de la cultura y la música».

Una vez conocido el resultado de la votación, las cadenas públicas de España (RTVE), Países Bajos (AVROTRÓS) e Irlanda (RTÉ) anunciaron que se retiraban del concurso, tal y como habían anunciado que harían, si Israel continuaba en el concurso.

Junto a ellas, también se espera que se ausenten de esta edición Eslovenia (RTV Slovenija) e Islandia (RÚV), las otras dos cadenas que habían condicionado su participación en 2026 a que Israel no concursara. EFE

