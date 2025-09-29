The Swiss voice in the world since 1935
El presidente de Israel consideraría indultar a Netanyahu de su juicio por corrupción

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 29 sep (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, aseguró este lunes durante una entrevista con la radio del Ejército que está abierto a conceder el indulto al primer ministro, Benjamín Netanyahu, en su juicio por corrupción.

«Si me solicitan que conceda un indulto, lo consideraré», dijo Herzog en la entrevista, recogida por medios israelíes, asegurando que ya había tratado de que su defensa y la Fiscalía llegaran a un acuerdo sobre los tres casos abiertos contra el mandatario.

«Los casos de Netanyahu suponen una pesada carga para el sistema: son engorrosos y lo lastran», añadió.

Desde diciembre de 2024, Netanyahu comparece dos veces a la semana en el juicio por corrupción en Tel Aviv, si bien pasará a testificar tres veces a la semana desde noviembre para acelerar el proceso.

Alegando motivos de seguridad nacional (por gestiones en los distintos frentes de confrontación que Israel mantiene en la región) o de salud, los testimonios de Netanyahu han sido suspendidos en varias ocasiones.

En julio, debido a una intoxicación alimenticia, la defensa de Netanyahu volvió a pedir una suspensión del proceso. Tras cancelarse las dos vistas previstas para finales de mes, el tribunal entró en el receso de verano, pausando el juicio hasta mediados de este mes, cuando se retomó.

Netanyahu es el primer jefe del Gobierno en la historia de Israel procesado mientras ejerce el cargo, y está siendo juzgado por tres causas: los casos 1.000 y 2.000, por fraude y abuso de confianza, y el 4.000, por soborno, fraude y abuso de confianza.

El primer ministro israelí asegura que el juicio es una «caza de brujas» y una trama del «Estado profundo» contra él.EFE

pbj/mt/cg

